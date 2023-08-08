Анзор Саралидзе официально вступил в должность ректора ВлГУ. Он будет им пять лет, сообщили в пресс-службе университета. Выборы ректора прошли еще 16 мая. На конференции присутствовали 155

Анзор Саралидзе официально вступил в должность ректора ВлГУ. Он будет им пять лет, сообщили в пресс-службе университета. Выборы ректора прошли еще 16 мая. На конференции присутствовали 155 делегатов: студенты, преподаватели и сотрудники. Анзор Саралидзе получил 146 голосов. Таким образом, он был переизбран на третий срок. Ректора поздравил мэр Владимира Дмитрий Наумов в телеграм-канале. Прокомментируйте новость