Смотрите в дайджесте:– На прошлой неделе в медучреждения региона с признаками ОРВИ обратились 4 014 человек– Жители сел и деревень Владимирской области смогут бесплатно сделать

Смотрите в дайджесте:– На прошлой неделе в медучреждения региона с признаками ОРВИ обратились 4 014 человек– Жители сел и деревень Владимирской области смогут бесплатно сделать флюорографию– Жители 28 муниципальных образований скинулись на благоустройство и получат софинансирование– Анзор Саралидзе официально вступил в должность ректора ВлГУ