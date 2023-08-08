Две престижные награды всероссийских фестивалей завоевала ГТРК Владимир Сразу две престижных...

Две престижные награды всероссийских фестивалей завоевала ГТРК "Владимир"Сразу две престижных награды всероссийских фестивалей завоевала ГТРК "Владимир". В Дагестане в эти выходные завершился "Голос Евразии". В 2023-ем его посвятили столетию "поэта аула и планеты" Расула Гамзатова.Всероссийский фестиваль национального вещания проходит под патронатом ВГТРК и проводится филиалом холдинга - ГТРК "Дагестан" при поддержке главы республики, Народного собрания и правительства. Одна из главных целей фестиваля - сохранение традиций и обычаев народов многонациональной России.Диплом лауреата в номинации "Лучшая просветительская программа" завоевала радиоведущая ГТРК "Владимир" Анастасия Колова. Жюри отметило ее программу "Смотритель Маяка", посвященную усадьбе Думнова в селе Заречье.Подведены и итоги конкурса Союза журналистов России - на "Лучшее журналистское произведение года". Участниками стали 800 работ из всех регионов страны.Специальный корреспондент ГТРК "Владимир" Анастасия Сахарова стала дипломантом всероссийского конкурса за проект "Моя Россия - народы Владимирской области".