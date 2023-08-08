5 августа рано утром семейная пара отправилась за грибами в Александровский район близ деревни Годуново. В 15:59 волонтеры отряда по поиску пропавших и потерявшихся людей «Лиза Алерт» приняли

5 августа рано утром семейная пара отправилась за грибами в Александровский район близ деревни Годуново. В 15:59 волонтеры отряда по поиску пропавших и потерявшихся людей «Лиза Алерт» приняли от органов заявку на поиск – пенсионеры Галина и Александр сами успели дозвониться по номеру 112. Марина Дедиц, координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Смогли наши специалисты «Лес