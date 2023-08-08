За 6 месяцев 2023 года реализуемые АО «Транснефть-Верхняя Волга» мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности помогли сэкономить 18,2 млн рублей.

За 6 месяцев 2023 года реализуемые АО «Транснефть-Верхняя Волга» мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности помогли сэкономить 18,2 млн рублей.Так, удельное потребление электроэнергии снизилось на 3,7%, что позволило обеспечить экономию 3,1 млн кВт/ч.Одновременно проводилась оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. От парафинистых отложений было очищено 15,9 тыс. км. внутренней поверхности магистральных нефтепроводов и 3,3 тыс. км. магистральных нефтепродуктопроводов.Также за полгода предприятие заменило два электронасосных агрегата с электродвигателями на нефтеперекачивающих станциях «Степаньково», «Залесье» и насосное оборудование на НПС «Степаньково».«Проводится ремонт системы теплопотребления зданий промежуточной перекачивающей станции «Второво» и НПС «Горький». На НПС «Мелковка», «Макарьево», линейной производственно-диспетчерской станции «Воротынец», а также в здании аппарата управления Марийского районного нефтепроводного управления устанавливаются радиаторные термостатические регуляторы в системах отопления. Ремонт тепловых сетей выполняется на Базе производственного обслуживания и Центральном складе Рязанского РНУ. Кроме того, на Великолукском заводе «Транснефтемаш» выполнены работы по теплоизоляции арматуры, неподвижных опор тепловых сетей в рамках проведения текущего ремонта тепловых сетей и трубопроводов», - сообщает пресс-служба компании.Кроме установки нового оборудования и модернизации теплосетей, предприятие оптимизирует маршруты перевозок. За счёт этого в первом полугодии удалось сэкономить 14,8 тонн условного топлива.Специалисты компании объясняют населению важность бережного отношения к ресурсам, проводят конференции в образовательных учреждениях, устраивают для учеников экскурсии на нефтеперекачивающие станции, организуют конкурсы и тематические встречи на тему энергосбережения и повышения энергоэффективности.