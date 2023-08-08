12 человек, в числе которых двое детей, спасли пожарные из горящего квартирного дома на улице Соколова-Соколенка, 4 во Владимире. Огонь появился на балконе одной из квартир, рассказали в

12 человек, в числе которых двое детей, спасли пожарные из горящего квартирного дома на улице Соколова-Соколенка, 4 во Владимире. Огонь появился на балконе одной из квартир, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 13:15. Тушить пламя отправились 16 человек и 5 машин. Спасатели эвакуировали людей с помощью автоколенчатого подъемника и