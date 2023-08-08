Номера присваивали с помощью государственной автоматизированной системы «Выборы».

Номера присваивали с помощью государственной автоматизированной системы «Выборы».Жеребьёвка определила расположение наименований партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания региона VIII созыва.Во главе списка партий в бюллетене «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». «Единая Россия» – пятая. Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПРК) в последний момент от участия в выборах отказалась.Когда выберут?Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области VIII созыва пройдут в режиме трёхдневного голосования с 8 по 10 сентября 2023 года. На старте кампании своих кандидатов по партийным спискам (единому избирательному округу) и одномандатным округам выдвинули семь региональных отделений политических партий. Но в итоге до участия в выборах допустили списки лишь шести партий. Как пояснили в облизбиркоме, представители реготделения Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР – не путать с КПРФ) отозвали поданные на регистрацию документы.Их шестьЧто касается размещения партий и их логотипов в избирательных бюллетенях, то места по итогам беспристрастной жеребьёвки распределись так: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», ЛДПР.Списки этих шести партий регистрировали без сбора подписей в их поддержку – после того как облизбирком проверил соответствующие документы. Парламентские партии имеют на это право во всех регионах и на выборах всех уровней, потому что представлены в Государственной Думе. А «Партия пенсионеров» получила такое право во Владимирской области, поскольку на прошлых выборах в ЗС региона набрала более 4% голосов избирателей.Первый номер эсеров прокомментировал один из лидеров регионального отделения партии и партийного списка, депутат действующего созыва ЗС:– Конечно, неожиданность. По теории вероятности второй раз вытащить первый номер – даже представить было довольно сложно (№ 1 был и на вы­борах в 2018 году. – Прим. ред.). Но мы надеялись, поэтому откладывали окончательное производство агитационных материалов. Теперь первый номербудет грех не использовать!Сколько депутатов?Выборы депутатов Заксобрания пройдут по смешанной системе. По партийным спискам изберут 15 региональных парламентариев, а большинство, 25 депутатов, пройдут по результатам голосования по одномандатным округам. Кандидатов-одномандатников в бюллетене представят в алфавитном порядке.По одномандатным округам в избирательной кампании участвует по 25 кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, 20 кандидатов – от партии «Справедливая Россия – За правду», 14 – от партии «Новые люди», 7 – от «Партии пенсионеров».Мнение экспертаПредседатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев:– По данным Минюста, в нашей области зарегистрировано 21 отделение политических партий. Из них шесть участвуют в выборах –почти одна треть. На мой взгляд, неплохой результат. Выборы конкурентные. Надеемся, что это количество политических партий сохранится. Кампания проходит в спокойном режиме. Пока зафиксировали всего две жалобы, они касаются информационных споров.В темуВ территориальные избирательные комиссии бюллетени уже поступили. В этом году их напечатали в Нижнем Новгороде.С 24 июля избиратели получили возможность подать заявления в приложении «Мобильный избиратель». Чтобы информировать избирателей о предстоящих выборах, в Радужном в качестве эксперимента опробуют новое программное обеспечение «Мобильная УИК». С его помощью члены участковых комиссий будут поквартирно обходить избирателей и рассказывать о кампании.Телефон посвящённой выборам горячей линии – (8 4922) 77–32–33.Помимо выборов в Заксобрание, в области проходит 20 кампаний по выборам местного самоуправления.