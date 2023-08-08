Какие семьи из Владимирской области имеют право на бесплатные школьные принадлежности. Как оформить...

Какие семьи из Владимирской области имеют право на бесплатные школьные принадлежности. Как оформить помощь?Напомним, что «Единая Россия» запустила ежегодную акцию под названием «Собери ребенка в школу», которая будет охватывать всю странуЦель - предоставление рюкзаков со школьными принадлежностями детям из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детям-инвалидам.Какие семьи во Владимирской области имеют статус многодетных?Министерство социальной защиты населения напоминает, что с 1 января 2023 года круг многодетных семей в нашем регионе был расширен в соответствии с Законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области».Многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет - при условии, что ребёнок учится на очной форме в вузе или колледже (до окончания обучения), уточняет пресс-служба Правительства Владимирской области.При определении статуса многодетности в состав семьи также включается инвалид с детства после достижения им 18-летия, признанный судом недееспособным и находящийся на иждивении родителей (одного из родителей). В таком случае семья будет считаться многодетной до тех пор, пока второй их ребёнок не достигнет совершеннолетия (либо 23 лет при условии прохождения очного обучения).Для продления удостоверения многодетной семьи можно обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.Инструкция по оформлению:1. Для получения переходим по ссылке2. Далее вы проходите регистрацию.3. Направьте обращение с текстом:«Добрый день. Меня зовут ФИО, имею на иждивении несовершеннолетних детей: ФИО, дата рождения.Прошу уточнить, как можно получить помощь для школьника. Моя семья является многодетной/ я родитель ребенка-инвалида/семья имеет статус малоимущих/ являемся получателем единого пособия (доход семьи ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи) и другое»4. Укажите ваши данные (телефон, адрес места жительства, адрес электронной почты).Фото pxfuel.com