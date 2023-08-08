Сотрудники МЧС выручили 90-летнюю жительницу Коврова, которая была заперта в собственной квартире и долгое время не подавала признаков жизни.

Сотрудники МЧС выручили 90-летнюю жительницу Коврова, которая была заперта в собственной квартире и долгое время не подавала признаков жизни. Об этом в своём блоге в социальной сети ВКонтакте сообщил спасатель Михаил Быков.Инцидент произошёл 7 августа на улице Лопатина. Поисково-спасательный отряд получил сообщение, что в одной из квартир находится пожилая женщина, не отвечаюшая на звонки. Прибывшим на место сотрудникам пришлось применить бензорез, чтобы сломать внутренний замок и проникнуть в помещение.В квартире спасатели обнаружили лежащую на полу бабушку, которая была в сознании, но не могла встать без посторонней помощи. Специалисты поместили женщину на диван и оставили вместе с родственниками дожидаться приезда скорой помощи.