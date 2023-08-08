С января по июль 2023 года в границах Горьковской железной дороги всеми видами сообщения перевезли порядка 91,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 12,3 % превысило аналогичный показатель прошлого года.

С января по июль 2023 года в границах Горьковской железной дороги всеми видами сообщения перевезли порядка 91,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 12,3 % превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.Так, во внутреннем сообщении было отправлено порядка 46 тыс. ДФЭ, а в экспортном – около 45,3 тыс. ДФЭ.За 7 месяцев на ГЖД перевезли 54,5 тыс. груженых контейнеров, что на 3,9% больше прошлогоднего уровня. Из них 18,5 тыс. ДФЭ содержали химикаты и соду, 17,3 тыс. – лесные грузы, 12 тыс. – бумагу.В совокупности в контейнерах отправили свыше 1,1 млн тонн грузов или на 9,3% больше, чем с января по июль 2022 года.