Правоохранители начали проверку по факту гибели 15-летниего подростка на владимирском озере Гусинка.

Правоохранители начали проверку по факту гибели 15-летниего подростка на владимирском озере Гусинка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Следователи предварительно установили, что мальчик купался на водоёме без присмотра со стороны взрослых. Сегодня устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.Родителей в период летних каникул просят быть особенно бдительными и не отпускать детей одних на водоёмы. Купаться следует только в разрешённых местах.