Правоохранители начали проверку по факту гибели 15-летниего подростка на владимирском озере Гусинка.
Правоохранители начали проверку по факту гибели 15-летниего подростка на владимирском озере Гусинка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.
Следователи предварительно установили, что мальчик купался на водоёме без присмотра со стороны взрослых. Сегодня устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.
Родителей в период летних каникул просят быть особенно бдительными и не отпускать детей одних на водоёмы. Купаться следует только в разрешённых местах.