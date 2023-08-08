Из них во Владимире – 1 346. Как сообщает Роспотребнадзор области, показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 2%.

Из них во Владимире – 1 346. Как сообщает Роспотребнадзор области, показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 2%. Рост заболеваемости фиксируется в детских возрастных группах от рождения до 2 и от 7 до 14 лет. Из 308 проведённых лабораторных исследований специалисты обнаружили рин-, адено- и бако- вирусы, коронавирусную