Кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в ряде регионов России в ближайшее время. Так называемые тропические ливни накроют Карелию, Псковскую, Смоленскую, ..

Кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в ряде регионов России в ближайшее время. Так называемые тропические ливни накроют Карелию, Псковскую, Смоленскую, Оренбургскую, Калининградскую, Ленинградскую, Ростовскую области, а также в Пермский и Приморский края.По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, кратковременные дожди с грозами ожидаются и в Москве."Жара ослабеет, но такая теплая летняя погода сохранится, +24, +29 градусов, +23, +28 градусов. Так будет до 12 августа", – цитирует эксперта.