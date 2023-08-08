Лето подходит к концу, но россияне вовсю исследуют природные территории. Чтобы вдоволь насладиться теплыми денками, арендовать недвижимость вдали от шумных дорог – отличное решение.

Лето подходит к концу, но россияне вовсю исследуют природные территории. Чтобы вдоволь насладиться теплыми денками, арендовать недвижимость вдали от шумных дорог – отличное решение.В Челябинской области в июле значительно подскочил спрос на загородные коттеджи. Как сообщает , эксперты связывают наплыв арендаторов с временем года. На то и сезон отпусков, чтобы не сидеть на одном месте.На Южном Урале природа роскошная, поэтому уехать подальше от города однозначно стоит. В центре Челябинска есть бор, где местные собираются, чтобы надышаться чистым воздухом, которого так не хватает из-за многочисленных заводов. Однако вследствие скопления народа и расположенного на территории парка это место значительно уступает загородным лесным массивам.В минувшем месяце цена за сутки проживания в коттедже Челябинской области состаляла примерно 5 тысяч рублей. Для тех, кто не успел, не захотел или не смог провести отпуск в других частях Росии или за рубежом, это хороший вариант. Можно поехать пожить на природу с компанией друзей и оплатить стоимость аренды в складчину.Отдыхая в съемном жилье за городом не стоит забывать об экологии. Убирать мусор и беречь окружающую среду — задача каждого осознанного человека.При этом локация совершенно не имеет значения. И Челябинская область, и все остальные не должны пострадать из-за человеческой грязи. Как передает интернет-издание , в столичном регионе за незаконные навалы мусора активно штрафуют, так что брошенные как попало отходы жизнедеятельности еще и бьют по карману.