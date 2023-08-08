Активисты областного объединения “Часовые Памяти” приняли участие в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт». В рамках мероприятия они искали останки солдат. Поиски прошли

Активисты областного объединения “Часовые Памяти” приняли участие в военно-историческом фестивале «Заоблачный фронт». В рамках мероприятия они искали останки солдат. Поиски прошли на Марухском, Северо-Каракайском, Западно-Каракайском перевалах и прилегающих высотах, а также на Марухском леднике и в долине реки Маруха. Активистам удалось обнаружить останки 18 погибших солдат. Из пресс-релиза правительства области Удалось обнаружить останки 18 погибших,