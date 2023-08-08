Появились подробности крупного пожара на производстве акриловых ванн во Владимирской...

Появились подробности крупного пожара на производстве акриловых ванн во Владимирской областиКрупный пожар в Ковровском районе - сегодня утром загорелся цех по производству акриловых ванн в поселке Гигант.Площадь пожара на час дня, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС, более четырех тысяч квадратов. Горят производственные и складские помещения, а также продукция на открытой площадке. Борьба с огнем осложняется ветреной погодой. К тушению привлечены 79 человек и 30 единиц техники. На месте проведены замеры воздуха на предмет концентрации вредных веществ.Областная прокуратура проводит проверку.