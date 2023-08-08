Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев посетил Региональный сосудистый центр Владимирской областной клинической больницы во время рабочей поездки. Также ему удалось

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев посетил Региональный сосудистый центр Владимирской областной клинической больницы во время рабочей поездки. Также ему удалось понаблюдать за течением сложной операции на сердце в режиме реального времени. Спикер ЗС подчеркнул, что развитие здравоохранения было и остается приоритетным направлением расходования областных бюджетных средств. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Мы