В течение дня 8 августа сотрудники МЧС боролись с возгоранием производственного здания в посёлке Гигант Ковровского района. Сообщение о пожаре поступило в 10.38 утра. Предприятие производит

В течение дня 8 августа сотрудники МЧС боролись с возгоранием производственного здания в посёлке Гигант Ковровского района. Сообщение о пожаре поступило в 10.38 утра. Предприятие производит акриловые ванны. Сначала сообщалось о площади пожара в 1000 квадратных метров, на месте работали 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Однако огонь продолжал распространяться, группировку сил и