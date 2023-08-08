Законно ли возведение мобильного асфальтобетонного завода в Суходоле? Это проверила прокуратура Суздальского района и представители местной администрации. Напомним, сельские жители

Законно ли возведение мобильного асфальтобетонного завода в Суходоле? Это проверила прокуратура Суздальского района и представители местной администрации. Напомним, сельские жители выступили против строительства. Людей беспокоит слишком близкое расположение промышленной зоны к их личным хозяйствам, а также причинение вреда здоровью в процессе производства асфальта. Обращение в прокуратуру подписали 314 суходольцев. В настоящее время по факту размещения