На прошлой неделе певица попала в автокатастрофу. Лада Дэнс пострадала настолько сильно, что не обошлось без хирургической помощи.

На прошлой неделе певица попала в автокатастрофу. Лада Дэнс пострадала настолько сильно, что не обошлось без хирургической помощи.Мир перевернулся для 56-летней звезды на трассе, когда она ехала на пассажирском сидении автомобиля. Столкновение, увечья, госпитализация. Теперь лишь бы выкарабкаться. Вряд ли Лада Дэнс представляла себе такое. Она сильно ушиблась грудной клеткой и головой, а медики провели операцию из-за повреждения лица.Ситуация прямо перекликается с песней иноагента Андрея Макаревича: "Вот, новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть и взлет?".К сожалению, врач-терапевт Юрий Серебрянский вынес вердикт не из лучших. По его словам, в будущем Лада Дэнс может быть вынуждена еще лечь под нож, чтобы убрать шрамы. Кроме того, медик подозревает проблемы с внутренними органами.В палату к пострадавшей артистке не пускают даже близких. Растет всеобщая напряженность, а поклонники принялись смотреть новости в надежде получить добрую весточку о певице. С другой стороны, главное, что Лада Дэнс вообще жива, а ведь все могло закончиться мгновенно."Родственники могут только плакать, кричать. Должен быть трезвый подход к больному. Родные ничего хорошего не приносят", — заявил терапевт Серебрянский.Врач считает, что сейчас посещать артистку неуместно. К тому же сайт сообщает об ухудшении ее состояния. Как говорится, слезами горю не поможешь. В любом случае, Лада Дэнс в надежных руках профессионалов. Клятву Гиппократа никто не отменял.