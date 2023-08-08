Рубрика Хочу домой! Веселушка Женька мечтает оказаться дома А теперь время для нашей рубрики...

Рубрика "Хочу домой!" Веселушка Женька мечтает оказаться домаА теперь время для нашей рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон приюта: 8-904-591-50-28И сегодня наша хвостатая героиня - пятимесячная Женька. Самая быстрая и заводная в приюте "Дорога добра" под Владимиром. Волонтеры подобрали её с улицы. Рассказывают, несмотря на общительный характер, не навязчивая, дружит с другими собаками, чужих людей боится. Женька - ещё подросток, поэтому в приюте надеются, что эта веселушка у них не задержится. Крупной не будет, привита и обработана.Информация по телефону и в сообществе приюта ВКонтакте.