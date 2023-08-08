Диетолог Василиса Пономарева рассказала о положительном влиянии блюд из овсяной крупы на организм.

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о положительном влиянии блюд из овсяной крупы на организм.Когда человек чувствует себя больным и ослабленным, приходит на ум выражение "мало каши ел". Помимо иронии, в этой фразе все-таки есть доля правды. По словам врача, каша из овсяной крупы очень полезна.В этой пище содержится много клетчатки, которая способствует детоксикации печени, помогает при запорах. Кроме того, как пишет сайт , медик рекомендует употреблять 60 граммов овсяных отрубей для снижения повышенного холестерина.При этом особенно хороша овсяная крупа, которая не подвергалась усиленной обработке. с отсылкой на позицию эксперта сообщает, что в ней сохраняется больше бета-глюканов, то есть природных иммуномодуляторов.Поэтому народная мудрость "щи да каша — пища наша" актуальна на все 100%. Богатый сложными углеводами завтрак приводит к улучшению состояния организма. напоминает: клетчатка также есть в ячмене, коричневом рисе, брокколи и капусте.