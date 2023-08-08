В Москве прошел чемпионат производственных профессий “Время первых”. В его рамках состоялся отборочный этап конкурса “Профессионалы”. Юный земляк отличился и завоевал

В Москве прошел чемпионат производственных профессий “Время первых”. В его рамках состоялся отборочный этап конкурса “Профессионалы”. Юный земляк отличился и завоевал “бронзу”. Ученик ковровской школы №11 Максим Мошков получил бронзовую медаль в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» среди юниоров. Конкуренция была серьезной – всего в отборочном этапе приняли участие более 2500 человек, из