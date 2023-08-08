Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неустойчивой погоде до конца...

Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неустойчивой погоде до конца неделиСпециалисты Гидрометцентра России информируют, что в данный момент большую часть европейской территории нашей страны занимает обширный континентальный антициклон.В области его влияния сохранится жаркая и сухая погода с температурой воздуха на 3-6° выше средних климатических значений.Правда, синоптики отмечают, что 9-10 августа ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.Во Владимирской области 9 августа воздух прогреется до 27°C днём, а ночью столбики термометров опустятся до 19°C.Прогнозируется облачность, а также приход грозы (или кратковременных дождей) ближе к вечеру (в районе 18-19:00).Ветер — восточный и юго-восточный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 749 мм.рт.столба. Спокойной магнитное поле.Жара, пришедшая в августе, постепенно пойдет на спад в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России - Роман Вильфанд.Понижение средней температуры начнет ощущаться именно в среду, 9 августа.Синоптики предупреждают, что до конца текущей недели жителей Владимирской области ожидает неустойчивая погода. В дальнейшем на неё будет оказывать влияние южный циклон. С 9 по 13 августа вероятны грозы, дожди, местами — град.Народный прогноз погоды и приметы на 9 августа:«Если кузнечики громко стрекочут, то установится ясная и сухая погода», «Если утки кричат и плещутся в воде, то погода испортится, ожидается похолодание», «Если муравьи заделывают вход в муравейник, то в ближайшее время ожидаются ливни».Фото: pxfuel.com