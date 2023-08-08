Смотрите Вести в 14.30: школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный...

Смотрите "Вести" в 14.30: школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь.Временные трудности?- До ближайшего дома - считанные метры...Мы отказываемся жить в промзоне- Жители села Суходол Суздальского района против строительства временного асфальтобетонного завода.Особая смена- Школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь.Праздник ухожорства- И в Камешковском районе встретились лучшие уховары.