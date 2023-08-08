Смотрите Вести в 14.30: школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный...
Смотрите "Вести" в 14.30: школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь.
Временные трудности?
- До ближайшего дома - считанные метры...
Мы отказываемся жить в промзоне
- Жители села Суходол Суздальского района против строительства временного асфальтобетонного завода.
Особая смена
- Школьники из Докучаевска приехали в киржачский загородный лагерь.
Праздник ухожорства
- И в Камешковском районе встретились лучшие уховары.