Смотрите Вести в 9 утра: жители села Суходол Суздальского района против строительства...
Смотрите "Вести" в 9 утра: жители села Суходол Суздальского района против строительства асфальтобетонного завода.
Временные трудности?
- До ближайшего дома - считанные метры.
Мы отказываемся жить в промзоне.
- Жители села Суходол Суздальского района против строительства асфальтобетонного завода.
Не манит карусель.
- Аварийные качели, ржавые карусели.
Если ребенок упадет - это будет травма
- Владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.
Уху ели!
- И в Камешковском районе соревновались уховары. Какая уха признана самой вкусной?