Смотрите Вести в 9 утра: жители села Суходол Суздальского района против строительства...

Смотрите "Вести" в 9 утра: жители села Суходол Суздальского района против строительства асфальтобетонного завода.Временные трудности?- До ближайшего дома - считанные метры.Мы отказываемся жить в промзоне.- Жители села Суходол Суздальского района против строительства асфальтобетонного завода.Не манит карусель.- Аварийные качели, ржавые карусели.Если ребенок упадет - это будет травма- Владимирская прокуратура проверила детские площадки Энергетика.Уху ели!- И в Камешковском районе соревновались уховары. Какая уха признана самой вкусной?