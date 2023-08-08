Стали известны итоги матчей во второй лиге футбольных команд Торпедо и Муром А теперь итоги...

Стали известны итоги матчей во второй лиге футбольных команд "Торпедо" и "Муром"А теперь итоги футбольного тура во второй лиге. И "Торпедо" и "Муром" сыграли со своими соперниками вничью.Черно-белые дома принимали красноярский "Енисей-2". Сибиряки открыли счёт на тридцать третьей минуте. И уйти от поражения торпедовцам удалось лишь в концовке встречи. После фола в штрафной, судья указал на точку. Дени Далиев не промахнулся. 1-1.В дивизионе А "Муром" играл на выезде с "Краснодаром". Хозяева дважды выходили вперед и дважды муромляне отыгрывались. После четырех туров у команды с берегов Оки три очка, у торпедовцев в дивизионе Б, после трех встреч, четыре.Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Я думаю, что результат справедлив и закономерен. По количественным данным краснодар превосходил нас, но ключевые момент приблизительно равные были. Поэтому считаю результат справедливым.