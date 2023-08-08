Сегодня, 8 августа, в посёлке Гигант Ковровского района загорелось здание предприятия по выпуску акриловых ванн.

Сегодня, 8 августа, в посёлке Гигант Ковровского района загорелось здание предприятия по выпуску акриловых ванн. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.Огонь охватил склад, производственное помещение и продукцию.В ликвидации пожара участвуют 79 человек и 30 единиц техники. Борьбу со стихией осложняют ветер и высокая горючая загрузка объектов.По последним данным ведомства, в настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар на площади 4,1 тыс. кв. метров. В ближайшее время специалисты произведут замеры концентрации вредных веществ в воздухе.