Карнавальный забег “За чудом” пройдет в Муроме 12 августа. Организаторы приглашают всех желающих принять участие: нарядиться в яркие костюмы и бежать. Образы должны быть связаны с

Карнавальный забег “За чудом” пройдет в Муроме 12 августа. Организаторы приглашают всех желающих принять участие: нарядиться в яркие костюмы и бежать. Образы должны быть связаны с чудесами, сказкой и волшебством – сообщают в Дирекции массовых и праздничных мероприятий. При этом можно нарядиться в героев фильмов и сериалов, также приветствуются групповые образы. Из группы в социальных