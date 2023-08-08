Охотник из Гороховецкого района перепутал товарища, стоящего за деревом, с лосем и выстрелил в него. Пуля попала в живот, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что в

Охотник из Гороховецкого района перепутал товарища, стоящего за деревом, с лосем и выстрелил в него. Пуля попала в живот, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что в начале декабря 2022 года мужчина и его знакомый отправились на охоту в лес Гороховецкого района. Они разошлись по разным сторонам, поэтому, увидев кого-то за деревом, у охотника не