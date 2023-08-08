В избиркоме Владимирской области прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах...

В избиркоме Владимирской области прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в ЗС региона.Очередной этап избирательной кампании позади. В избиркоме области сегодня прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Законодательное собрание региона. Для ее проведения использовалась автоматизированная система "ГАС-Выборы".По результатам жеребьевки, места распределились следующим образом. "Единая Россия" - в списке под номером 5. А открывает его партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". На втором месте- КПРФ, третьем - "Новые люди". Далее "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Замыкает бюллетень ЛДПР.Напомним, выборы депутатов ЗС 8-го созыва продлятся три дня - 8го, 9го и 10-го сентября. В эти же дни пройдут и выборы в органы местного самоуправления. Председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев отметил, что регистрация документов от партий и кандидатов прошла относительно спокойно. 14 кандидатов указали наличие судимостей.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- У одного кандидата, это выборы в Собинском районе, выборы в органы местного самоуправления. Статья грабеж совершенная группой лиц по предварительному сговору в совокупности с изнасилованием, соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью. Еще у одного кандидата уклонение от прохождения воинской службы.