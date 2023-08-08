В Киржаче мошенник похитил у трёх пожилых женщин 300 000 рублей. И снова «классическая схема» от...

В Киржаче мошенник похитил у трёх пожилых женщин 300 000 рублей.И снова «классическая схема» от мошенников: «ваши родственники пострадали в ДТП — переведите нам деньги».Пресс-служба региональной прокуратуры информирует, что житель Москвы в январские праздники вступил в сговор с неустановленным лицом. Далее он приехал на территорию Владимирской области, чтобы забрать деньги у пожилых женщин.Под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП (и избежания привлечения к уголовной ответственности), потерпевшим «предлагалось заплатить».Деньги передавались обвиняемому, который по договоренности с неизвестным переводил их на указанные счета.Процент от суммы «курьер» оставлял себе. И таким образом, за один день (4 января 2023 года) у троих пожилых жительниц города Киржача было похищено 300 тысяч рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Киржачский районный суд.Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com