В Коврове спасатели взломали квартиру бензорезом, чтобы помочь бабушке 7 августа, около 12 часов...

В Коврове спасатели взломали квартиру бензорезом, чтобы помочь бабушке7 августа, около 12 часов дня в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Лопатина, долгое время не отзывается женщина.Спасатели отправилась на помощь. Им удалось вытолкнуть вовнутрь квартиры вставленные ключи в замок. Далее ключом родственников они открыли замок, но дверь не открывалась. Оказалось на двери стоял внутренний замок, который открывается изнутри.Спасатели решили прорезать замок бензорезом, так как там находился пожилой человек и состояние его было неизвестно. Через пару минут замок был прорезан, доступ в помещение был обеспечен.После того, как спасатели попали в квартиру, то обнаружили женщину на полу, в сознании. Она не могла самостоятельно встать.Через оперативного дежурного к месту вызова была вызвана скорая медицинская помощь. Женщине ничего не угрожало.Фото: #заметки_спасателя