Цех по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района загорелся сегодня утром. Пожар распространился на площадь 5,8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Цех по производству акриловых ванн в поселке Гигант Ковровского района загорелся сегодня утром. Пожар распространился на площадь 5,8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 10:38. Здание находится на улице Первомайская, 2а. На место выехали 30 спасателей и 6 пожарных машин, позже группировка выросла до 79 огнеборцев и 30 единиц