В Ковровском районе сотрудники МЧС ликвидируют мощный пожар на производстве. По последним данным,...

В Ковровском районе сотрудники МЧС ликвидируют мощный пожар на производстве.По последним данным, площадь пожара увеличилась до 5,8 тысяч квадратных метров.Известно, что сегодня (8 августа 2023 года) в 10:38 в ГУ МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании по производству акриловых ванн по адресу: Ковровский район, посёлок Гигант, улица Первомайская (здание 2 «А»).В настоящее время, как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сотрудники пытаются всеми силами и средствами ликвидировать пожар.Информация о погибших и пострадавших не поступала.На месте работают 30 человек личного состава и 6 единиц техники, но группировка наращивается.Видео: пресс-служба МЧС России по Владимирской области.