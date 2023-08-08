В Лакинске лишь при помощи прокуратуры удалось доказать, что жителей аварийного дома пора...

В Лакинске лишь при помощи прокуратуры удалось доказать, что жителей аварийного дома пора переселять.Как стало известно, многоквартирный дом № 61 по проспекту Ленина в городе Лакинске был признан аварийным и подлежащим сносу. Правда, срок переселения жителей определили достаточно отдалённо - «до 31 декабря 2025 года».Собинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилого фонда.В региональной пресс-службе сообщают, что было установлено следующее: «… по периметру здания есть разрушения, а также обнаружены видимые повреждения изоляции электропроводки, трещины в кирпичных кладках, замокание стен, повреждения полов...».Специалисты пришли к выводу, что строение находится в недопустимом состоянии. И здание непригодно к дальнейшей эксплуатации: «… перегородки имеют сквозные трещины, техническое состояние дома оценивается, как аварийное...».Таким образом, установленный срок переселения действительно оказался чрезвычайно длительным.Уточняется, что по результатам проверки прокурором в Собинский городской суд было направлено исковое заявление к администрации МО города Лакинск об обязании принять меры к немедленному отселению жильцов дома.В итоге решением суда (от 20 июля 2023 года) требования прокурора были удовлетворены.Фото: pxfuel.com