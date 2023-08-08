Женщина погрязла в кредитах. Увидев на полке банковскую карту коллеги, она не удержалась и сняла с нее деньги. Преступление произошло 10 апреля этого года, рассказали в прокуратуре.

Женщина погрязла в кредитах. Увидев на полке банковскую карту коллеги, она не удержалась и сняла с нее деньги. Преступление произошло 10 апреля этого года, рассказали в прокуратуре. Установлено, что в этот день сотрудница меленковской районной больницы зашла в ординаторскую хирургического отделения, где увидела на полке банковскую карту своей коллеги. Женщина взяла ее, спустилась на первый