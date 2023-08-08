В Музее Хрусталя имени Мальцова Владимирской области начался ремонт В Гусь-Хрустальном в Музее...

В Музее Хрусталя имени Мальцова Владимирской области начался ремонтВ Гусь-Хрустальном в Музее Хрусталя имени Мальцова начался ремонт крыльца Георгиевского собора. Неприглядное состояние основного входа в экспозицию давно тревожило местных жителей.Противоаварийные работы проведут в рамках закона о сохранении памятников историко-культурного наследия. Ещё в 2017-м году юго-западное крыльцо получило статус аварийной части объекта.Средства на его восстановление (больше 4-х миллионов рублей) направлены из бюджета Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Напомним, Георгиевский собор строился с 1892-ого по 1903-ий год на средства мецената и стеклопромышленника Юрия Нечаева-Мальцова по проекту архитектора Леонтия Бенуа.