В Петушках индивидуальный предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудницам и...
В Петушках индивидуальный предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудницам и переводил деньги себе на счёт.
В Петушках по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.
Было установлено, что индивидуальный предприниматель (из сферы гостиничного бизнеса), официально принял на работу двух женщин. С ними мужчина заключил трудовые договоры.
Увы, за вторую половину января 2023 года денежные средства работницы получили лишь в мае (спустя 4 месяца).
Но при этом, как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, предпринимателем «осуществлялись переводы денежных средств на лицевой счет аффилированного юридического лица, где он является генеральным директором».
Таким образом, при наличии фактической возможности своевременной выплаты заработной платы работницам в срок, работодатель этого не делал. Как поясняет пресс-служба - «из корыстной заинтересованности».
Все материалы проверки были направлены прокурором района в СО по Петушинскому району СУ СК РФ по Владимирской области. И в результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ («невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).
Уточняется, что в данный момент ход расследования находится на контроле прокуратуры Петушинского района.
Фото: pxfuel.com