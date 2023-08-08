В Петушках индивидуальный предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудницам и...

В Петушках индивидуальный предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудницам и переводил деньги себе на счёт.В Петушках по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.Было установлено, что индивидуальный предприниматель (из сферы гостиничного бизнеса), официально принял на работу двух женщин. С ними мужчина заключил трудовые договоры.Увы, за вторую половину января 2023 года денежные средства работницы получили лишь в мае (спустя 4 месяца).Но при этом, как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, предпринимателем «осуществлялись переводы денежных средств на лицевой счет аффилированного юридического лица, где он является генеральным директором».Таким образом, при наличии фактической возможности своевременной выплаты заработной платы работницам в срок, работодатель этого не делал. Как поясняет пресс-служба - «из корыстной заинтересованности».Все материалы проверки были направлены прокурором района в СО по Петушинскому району СУ СК РФ по Владимирской области. И в результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ («невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).Уточняется, что в данный момент ход расследования находится на контроле прокуратуры Петушинского района.Фото: pxfuel.com