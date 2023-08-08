Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Мирном в Якутии. Об этом сообщает . Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан. На борту находились три ..

Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Мирном в Якутии. Об этом сообщает . Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан.На борту находились три члена экипажа. Никто из не пострадал. Как пишет , по факту случившего начата проверка.