Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Мирном в Якутии. Об этом сообщает . Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан.
На борту находились три ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-08-2023-v-yakutii-pri-posadke-samolet-povredil-shassi-.html" target="_blank">В Якутии при посадке самолет повредил шасси </a> - Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Мирном в Якутии. Об этом сообщает . Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан.
На борту находились три ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-08-2023-v-yakutii-pri-posadke-samolet-povredil-shassi-.html]В Якутии при посадке самолет повредил шасси [/url] - Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Мирном в Якутии. Об этом сообщает . Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан.
На борту находились три ..