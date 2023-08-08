Знаток циркового искусства балует пушистых друзей в особенный день. Юрий Куклачев старается угодить четырехлапым любимцам.

Знаток циркового искусства балует пушистых друзей в особенный день. Юрий Куклачев старается угодить четырехлапым любимцам.Если пить — то в меру! И кошек это тоже касается. Валерьянка действует на их организм опьяняюще и может нанести чудовищный вред. Однако Юрий Куклачев ответственно заботится об усатых товарищах, поэтому позволяет им совсем чуть-чуть, да и то лишь по важному случаю.А повод действительно есть, 8 августа 2023 года наступил Всемирный день кошек. Дрессировщик поведал, что торжество отмечает со своими подопечными, причем для них полагается специфическое поощрение. "Валерьяночки немножко даю", — рассказал журналистам Юрий Куклачев.Для артиста Всемирный день кошек праздник довольно большой, ведь вся его жизнь неразрывно связана с этими чудесными созданиями. В этом Юрий Куклачев не одинок. Домашние кошки давно стали для людей полноправными членами семьи. Да и работа без них не у всех клеится. Например, как передает , во Владимире сотрудники МЧС поздравляют свою пушистую коллегу Мусю.В процессе празднования важно не забывать о комфорте усатых друзей. напоминает, что кошка может переесть влажного корма, поскольку воспринимает его как лакомство. Что примечательно, Юрий Куклачев обеспечивает питомцев максимально полезной едой, поэтому они у него долгожители.Портал пишет, что Всемирный день кошек отлично подходит для того, чтобы уделить внимание милым животным, поиграть с ними, хорошенько погладить. А вот с непривычными угощениями лучше не рисковать. Тем более, если вы не специалисты, как Юрий Куклачев.