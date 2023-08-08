Снести нельзя оставить. Где поставить запятую? Фрунзенский районный суд рассматривает дело по иску членов гаражного кооператива «Юбилейный». Они оспаривают решение мэрии о сносе порядка

Снести нельзя оставить. Где поставить запятую? Фрунзенский районный суд рассматривает дело по иску членов гаражного кооператива «Юбилейный». Они оспаривают решение мэрии о сносе порядка двухсот гаражей в Добром. Альберт Русанен, представитель истцов Считаем, что оспариваемое решение нарушает права нас, как административных истцов, как членов ГСК «Юбилейный», препятствует достижению гаражным кооперативом целей, для которых оно было