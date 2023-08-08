Это почти на 14% больше, чем в прошлом году за этот же период, сообщили в региональном отделении Банка России. 95,6% сбережений владимирцев хранится в рублях. Объем вкладов и сбережений

Это почти на 14% больше, чем в прошлом году за этот же период, сообщили в региональном отделении Банка России. 95,6% сбережений владимирцев хранится в рублях. Объем вкладов и сбережений владимирцев за первое полугодие этого года составил 265,2 миллиарда рублей. А средства предприятий в банках увеличились на 42% – до 26,6 миллиардов рублей. Индивидуальные предприниматели тоже