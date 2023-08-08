Владимирская спортсменка завоевала серебряную медаль в соревнованиях по бегу. Ученица спортшколы №4 Вероника Бахирева пробежала 300 метров с результатом 40.81, сообщили в мэрии. Вторые игры

Владимирская спортсменка завоевала серебряную медаль в соревнованиях по бегу. Ученица спортшколы №4 Вероника Бахирева пробежала 300 метров с результатом 40.81, сообщили в мэрии. Вторые игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. В соревнованиях участвуют больше двух тысяч спортсменов. На играх представлены 20 видов спорта: легкая атлетика, волейбол, художественная гимнастика, пулевая стрельба,