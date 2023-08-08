Во Владимире 24-летний парень выманил у 95-летней бабушки 175 тысяч рублей. Как сообщает...

Во Владимире 24-летний парень выманил у 95-летней бабушки 175 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя областного центра.Выяснилось, что подозреваемый, работавший в IT сфере, искал подработку. И однажды, молодому человеку через популярный «мессенджер» поступило предложение о взыскивании долгов. За «непыльную» работу неизвестный куратор пообещал ему 10% от суммы.Для выполнения первого задания 24-летний парень приехал в город Юрьев-Польский. Далее должен был просто забрать деньги у 95-летней местной жительницы.За некоторое время до визита курьера бабушка получила звонок с сообщением от «полицейского» о том, что ее близкая родственница в беде: попала в ДТП и получила травмы.Пожилая женщина собрала все свои накопления (175 000 рублей), а также необходимое для больницы постельное белье, и передала «курьеру».Деньги молодой человек успел перевести куратору, оставив процент себе.Спустя какое-то время, осознав, что её обманули, пожилая женщина обратилась в районный отдел полиции.В скором времени была установлена личность и местонахождение злоумышленника. В итоге задержанный молодой человек признался в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого заключили под стражу.Жителям Владимирской области напоминают:Аферисты манипулируют людьми, «играют» на беспокойстве потенциальных жертв за своих родных. Не позволяйте неизвестным людям, которые всего лишь звонят на ваш телефон, разговаривать с вами! Под любым предлогом прекратите общение и свяжитесь с родными. Лично убедитесь в их самочувствии.Читайте также:Мошенник, укравший сбережения 82-летней жительницы города Киржач, задержан и доставлен во Владимирскую область: https://vladtv.ru/society/146935/Фото-иллюстрация: pxfuel.com