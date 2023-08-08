Соревнования по текболу впервые состоятся во Владимире. Они пройдут в рамках Дня физкультурника 12 августа в центральном парке, сообщили организаторы праздника в сообществе во «ВКонтакте».

Соревнования по текболу впервые состоятся во Владимире. Они пройдут в рамках Дня физкультурника 12 августа в центральном парке, сообщили организаторы праздника в сообществе во «ВКонтакте». Текбол – практически настольный теннис, только на изогнутом столе и с футбольным мячом, который можно отбивать любой частью тела, кроме рук. Кроме того, на празднике будут площадки для занятий легкой