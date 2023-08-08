Во Владимирской области найден исполинский гриб
Впечатляющий урожай из одного гриба (но какого!)...
Во Владимирской области найден исполинский гриб
Впечатляющий урожай из одного гриба (но какого!) собрал местный житель села Кумино Юрьев-Польского района.
После дождей на собственном огороде Юрий Балабонкин нашёл двухкилограммовый гигантский головач семейства шампиньоновых. Ещё такой гриб называют гигантским дождевиком или лангерманией. Рекордсмен в мире грибов. Может достигать 50-ти сантиметров в диаметре и весить до 4-х килограммов. Отметим, гриб съедобен только пока молодой. Мякоть дождевика-гиганта со временем желтеет.
ВК "Подслушано Юрьев-Польский"