Во Владимирской области найден исполинский гриб Впечатляющий урожай из одного гриба (но какого!)...

Во Владимирской области найден исполинский грибВпечатляющий урожай из одного гриба (но какого!) собрал местный житель села Кумино Юрьев-Польского района.После дождей на собственном огороде Юрий Балабонкин нашёл двухкилограммовый гигантский головач семейства шампиньоновых. Ещё такой гриб называют гигантским дождевиком или лангерманией. Рекордсмен в мире грибов. Может достигать 50-ти сантиметров в диаметре и весить до 4-х килограммов. Отметим, гриб съедобен только пока молодой. Мякоть дождевика-гиганта со временем желтеет.ВК "Подслушано Юрьев-Польский"