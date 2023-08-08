Во Владимирской области пропавшую в лесу пожилую пару нашли спасатели на вертолете Во Владимирской...

Во Владимирской области пропавшую в лесу пожилую пару нашли спасатели на вертолетеВо Владимирской области в минувшие выходные двое пожилых людей, муж и жена отправились в лес за грибами и заблудились. Как сообщают в отделении поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на помощь им прибыл вертолет.Заблудившаяся пара очень долгое время провели в лесу, пытаясь найти дорогу домой. У мужчины был телефон, он включил музыку, чтобы дать знать о себе. Его жена шла с трудом и очень плохо себя чувствовала.Спасатели, поднявшись на вертолете, спустя некоторое время увидели костер в лесу. Таким образом они нашли пропавших пожилых людей.Фото Неспокойные ночи. ЛизаАлерт