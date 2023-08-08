Во Владимирской области прошли соревнования по приготовлению ухи. Какая из них признана самой...

Во Владимирской области прошли соревнования по приготовлению ухи. Какая из них признана самой вкусной?В Камешковском районе прошел "Праздник ухи на Клязьме" Команды из разных уголков Владимирской области соревновались, кто лучше сможет приготовить это блюдо.Без труда не выловишь и рыбку из пруда, а без нее не получится уха! На берегу Клязьмы развернулся настоящий фестиваль с ярмаркой и угощениями из разнообразных рыбных блюд на любой вкусТатьяна Крезова, капитан команды "Емеля":- Мы приготовили очень много разнообразных блюд, во первых это наша знаменитая картошка, хоть она не рыбная, но под селедочку самое-то, бутерброды с селедкой, с красной икрой, с красной рыбкой, рыба в кляре семга, пироги разнообразные, курник с рыбой, пирожки с сыром, с картошкой, с капустой, огурчики с нашей Гаврилов-Посадской земли, все для вас!Посоревноваться за звание лучших уховаров в этом году приехали 18 команд- одна из них даже из Ивановской области. У каждой свой уникальный стиль и ингредиенты. Помимо вкуса, жюри оценивали оригинальность, подачу, оформление кухонного места.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Этот праздник стал уже традиционным, его полюбили жители Камешковского района, а теперь уже приезжают жители со всей Владимирской области, в том числе и команды различные с красивыми названиями и борются за лучшую команду на изготовление самой лучшей и вкусной ухи, вот поэтому праздник очень нужный, необходимый.Пока команды готовили уху, для гостей выступали творческие коллективы области, а для самых юных рыбаков организовали спортивные эстафеты и игровые площадки.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Каждый год этот праздник все лучше и лучше, сегодняшний день тому подтверждение, у нас сегодня больше 16 команд, у нас здесь столько гостей, не только со всей нашей Владимирской области, но и соседних субъектов, мы рады всем и желаем, чтобы у всех было прекрасное настроение и все уехали с положительными эмоциями.Больше всех положительных эмоций было, конечно же, у победителей- Конечно мы хотим победить, очень ждем награждения и первого места.- Дипломом первой степени награждается команда "Щукины дети".Команда "Щукины дети" местного предприятия Ютекс ру участвовала впервые, но удивила жюри своей командной работой, размахом и щедростью.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести - Владимир".