Во Владимирской области прошли соревнования по приготовлению ухи. Какая из них признана самой...
Во Владимирской области прошли соревнования по приготовлению ухи. Какая из них признана самой вкусной?
В Камешковском районе прошел "Праздник ухи на Клязьме" Команды из разных уголков Владимирской области соревновались, кто лучше сможет приготовить это блюдо.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда, а без нее не получится уха! На берегу Клязьмы развернулся настоящий фестиваль с ярмаркой и угощениями из разнообразных рыбных блюд на любой вкус
Татьяна Крезова, капитан команды "Емеля":
- Мы приготовили очень много разнообразных блюд, во первых это наша знаменитая картошка, хоть она не рыбная, но под селедочку самое-то, бутерброды с селедкой, с красной икрой, с красной рыбкой, рыба в кляре семга, пироги разнообразные, курник с рыбой, пирожки с сыром, с картошкой, с капустой, огурчики с нашей Гаврилов-Посадской земли, все для вас!
Посоревноваться за звание лучших уховаров в этом году приехали 18 команд- одна из них даже из Ивановской области. У каждой свой уникальный стиль и ингредиенты. Помимо вкуса, жюри оценивали оригинальность, подачу, оформление кухонного места.
Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:
- Этот праздник стал уже традиционным, его полюбили жители Камешковского района, а теперь уже приезжают жители со всей Владимирской области, в том числе и команды различные с красивыми названиями и борются за лучшую команду на изготовление самой лучшей и вкусной ухи, вот поэтому праздник очень нужный, необходимый.
Пока команды готовили уху, для гостей выступали творческие коллективы области, а для самых юных рыбаков организовали спортивные эстафеты и игровые площадки.
Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:
- Каждый год этот праздник все лучше и лучше, сегодняшний день тому подтверждение, у нас сегодня больше 16 команд, у нас здесь столько гостей, не только со всей нашей Владимирской области, но и соседних субъектов, мы рады всем и желаем, чтобы у всех было прекрасное настроение и все уехали с положительными эмоциями.
Больше всех положительных эмоций было, конечно же, у победителей
- Конечно мы хотим победить, очень ждем награждения и первого места.
- Дипломом первой степени награждается команда "Щукины дети".
Команда "Щукины дети" местного предприятия Ютекс ру участвовала впервые, но удивила жюри своей командной работой, размахом и щедростью.
Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести - Владимир".