Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции обнаружили на Оке небезопасную...

Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции обнаружили на Оке небезопасную лодку-баню.Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу.Уточняется, что межведомственные рейды сотрудников транспортной полиции и регионального ГИМС проводятся летом на регулярной основе. Их цель - выявление преступлений, связанных с нарушениями правил эксплуатации судов, в том числе по обнаружению фактов коммерческой перевозки пассажиров без лицензии и пр.Уточняется, что недавно сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с региональным подразделением ГИМС МЧС России были проведены рейды на реке Оке.В результате зафиксировано 11 административных правонарушений, которые касались правил - обеспечения безопасности пассажиров на судах, плавания, эксплуатации судов и даже охоты (рыбалки).Самое любопытное, как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу, в результате рейда было обнаружено неизвестное плавательное средство (лодка или «корабль»), переоборудованное под баню.Выяснилось, что на борту гражданам оказывались определенные услуги, которые (на самом деле) не отвечали требованиям безопасности.В настоящее время по данной «находке» проводится проверка.Фото: pxfuel.com