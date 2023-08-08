Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции обнаружили на Оке небезопасную...
Во Владимирской области сотрудники транспортной полиции обнаружили на Оке небезопасную лодку-баню.
Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу.
Уточняется, что межведомственные рейды сотрудников транспортной полиции и регионального ГИМС проводятся летом на регулярной основе. Их цель - выявление преступлений, связанных с нарушениями правил эксплуатации судов, в том числе по обнаружению фактов коммерческой перевозки пассажиров без лицензии и пр.
Уточняется, что недавно сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с региональным подразделением ГИМС МЧС России были проведены рейды на реке Оке.
В результате зафиксировано 11 административных правонарушений, которые касались правил - обеспечения безопасности пассажиров на судах, плавания, эксплуатации судов и даже охоты (рыбалки).
Самое любопытное, как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу, в результате рейда было обнаружено неизвестное плавательное средство (лодка или «корабль»), переоборудованное под баню.
Выяснилось, что на борту гражданам оказывались определенные услуги, которые (на самом деле) не отвечали требованиям безопасности.
В настоящее время по данной «находке» проводится проверка.
Фото: pxfuel.com